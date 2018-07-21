ФК «Анжи» потерял спонсоров и рискует не доиграть сезон

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» может сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем, заявили руководители команды в пятницу, 20 июля

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал республиканской газете «Молодежь Дагестана», что клуб столкнулся с финансовыми проблемами. По словам Кадиева, это послужило поводом для его встречи с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым.

«Вроде бы разговор неплохой, но дальше разговора пока дело не идет. Поживем — увидим», — признался Кадиев.

В ожидании президент «Анжи», по его словам, ищет источники финансирования и спонсоров. Бывший президент Дагестана и бывший президент клуба Магомедсалам Магомедов, сейчас работающий замглавы администрации президента России, по свидетельству руководства команды, тоже вовлечен в поиск потенциальных инвесторов — недавно он встречался и с Османом Кадиевым, и с тренером Гаджи Гаджиевым, который также выразил желание оказать помощь «Анжи».

«У нас серьезная ситуация, но мы попытаемся довести команду до конца [чемпионата]. Те, на кого мы рассчитывали, сегодня не могут финансировать клуб. Я не могу раскрывать всех секретов, но мы будем искать финансирование, чтобы остаться в лиге», — приводит слова Кадиева ТАСС.

При этом офисные работники клуба переехали в «менее затратное» помещение на «Анжи-Арене». Пока неясно, где будет играть клуб домашние матчи: пока махачкалинской команде оказывал финансовую поддержку ее бывший владелец Сулейман Керимов, аренда реконструированного на деньги сенатора стадиона была возможна, но сейчас он потерял прежний интерес к команде.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат России по футболу стартует 28 июля. «Анжи» в первом матче должен сыграть в гостях против «Урала», затем ему предстоят еще два гостевых матча — с «Уфой» и «Спартаком». Первая домашняя игра махачкалинцев должна пройти только в четвертом туре.

«Анжи» смог остаться в РФПЛ по итогам прошлого сезона только благодар тому, что пермский «Амкар» потерял лицензию и прекратил существование. Ранее дагестанский клуб уступил «Енисею» по общему итогу стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге.