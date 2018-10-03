В 1/8 финала Кубка России «Краснодар» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Ростов» примет «Зенит»

Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

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В Москве 3 октября состоялась жеребьевка, которая определила хозяев полей в матчах 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу сезона-2018/19

По итогам жеребьевки «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре, «Ростов» на своем поле сыграет с «Зенитом», «Анжи» проведет матч в гостях у «Спартака», «Ахмат» дома примет «Арсенал».

Другие матчи 1/8 финала турнира: «Локомотив» — «Енисей», «Рубин» — «Динамо», «Урал» — «Нижний Новгород».

Заключительный матч 1/16 финала турнира, в котором «Тюмень» сыграет с ЦСКА, состоится 10 октября. Победитель этой пары сыграет в гостях с «Оренбургом».

Встречи 1/8 финала пройдут 31 октября и 1 ноября. Точная дата и время станут известны позже.

Как сообщали Юга.ру, в матчах предыдущего этапа турнира «Ахмат» одолел «СКА-Хабаровск», «Ростов» разгромил «Сызрань-2003», «Анжи» обошел ростовскую «Чайку», а «Краснодар» обыграл курский «Авангард».

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