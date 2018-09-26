«Анжи» обыграл «Чайку» в 1/16 Кубка России

Футболисты махачкалинского «Анжи» одержали победу над песчанокопской «Чайкой» в матче 1/16 финала Кубка России

Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в селе Песчанокопском, завершилась со счетом 1:2. Счет желто-зеленые открыли в конце первого тайма — на 40-й минуте отличился форвард Павел Долгов. На 57-й минуте нападающий хозяев Александр Хохлачев сравнял счет. На 84-й минуте защитник «Анжи» Джон Чансельор забил победный для команды гол.

В 1/8 финала Кубка России команда Магомеда Адиева встретится со «Спартаком», обыгравшим в 1/16 новороссийский «Черноморец».

Ранее в следующую стадию турнира прошли «Ахмат» и «Ростов», а также «Оренбург», «Урал», «Арсенал», «Зенит» и «Енисей».