Чеченский министр назвал Конора МакГрегора «эпатажным клоуном» и усомнился в его психическом здоровье

Министр правительства Чечни по внешним связям Джамбулат Умаров 25 сентября прокомментировал предматчевую пресс-конференцию с участием ирландского бойца ММА Конора МакГрегора и чеченского спортсмена Хабиба Нурмагомедова

То, что сказал МакГрегор на предматчевой пресс-конференции, не задевает ни честь, ни достоинство чеченского лидера, сообщил Умаров радиостанции «Говорит Москва». По его словам, в республике называют «неоправданной роскошью» упоминание имени ирландского бойца рядом с Рамзаном Кадыровым.

«Мы отдаем должное МакГрегору как мастеру в UFC, но в последнее время он показывает себя эпатажным клоуном, возомнившим себя непревзойденным шоуменом. То, что он невнятно ляпнул в адрес Рамзана Кадырова и отца Хабиба Нурмагомедова, наводит меня на тревожную мысль о психическом здоровье этого экзальтированного выскочки», — сказал Умаров.

Министр также поддержал чеченского бойца Хусейна Халиева, который ранее в своем инстаграме выложил видеообращение к МакГрегору. Он напомнил, что Кавказ — это не Ирландия, и призвал спортсмена извиниться за все, что тот сказал на пресс-конференции.

Умаров отметил, что подобные ролики только усиливают внимание к МакГрегору, который «не способен отвечать за свои слова и поступки как настоящий мужчина, иначе бы он не делал эти заявления за тысячи километров и не вел себя как мексиканский петушок».

Чиновник подчеркнул, что МакГрегор, по его мнению, не сможет искренне раскаяться, даже если извинится.

«Точку в этой грязной истории поставит победа Хабиба Нурмагомедова в бою», — заключил Умаров.

Как сообщали Юга.ру, предматчевая пресс-конференция Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова состоялась 20 сентября в Лас-Вегасе. Ирландский спортсмен во время встречи назвал главу Чечни Рамзана Кадырова безумным диктатором, а отца Нурмагомедова — трусом.

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Также он обвинил Хабиба Нурмагомедова в связях с арестованным миллиардером Зиявудином Магомедовым.

Во время пресс-конференции МакГрегор предложил будущему противнику выпить в честь его дня рождения. Чеченский боец отказался, пояснив, что не употребляет алкоголь, и МакГрегор заявил, что Нурмагомедов «будет трупом, когда он до него доберется». Боец ответил МакГрегору на следующий день после предматчевого мероприятия, выложив с ним фото в инстаграме с подписью «Всех алкоголиков ждет одна участь».