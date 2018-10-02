Отцу Нурмагомедова отказали в американской визе

Отец российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова 1 октября рассказал, что ему отказали в визе США без объяснения причин

Об этом Абдулманап Нурмагомедов сообщил на пресс-конференции в Махачкале.

«Юристы помогали мне делать визу. Я пытался несколько раз подать документы, чтобы получить разрешение на въезд в Америку. И на этот раз не получилось. Я попробовал в Стамбуле — отказали без объяснения», — цитирует Нурмагомедова РИА «Новости».

Отец спортсмена отметил, что хотел быть рядом с сыном во время поединка с Конором МакГрегором, однако его отсутствие не повлияет на исход боя.

Напомним, что Нурмагомедов и МакГрегор встретятся на ринге 6 октября в Лас-Вегасе.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Дагестана по боевому самбо, чемпион Украины по дзюдо и самбо. Он стал первым тренером своего сына, когда Хабибу было пять лет.

Как сообщали Юга.ру, 20 сентября в Лас-Вегасе состоялась предматчевая пресс-конференция, на которой ирландский боец предложил Нурмагомедову виски, на что тот ответил отказом. МакГрегор заявил, что дагестанец «будет трупом, когда он до него доберется».

Читайте также: История конфликта Тимати и Хабиба Нурмагомедова