Отцу Нурмагомедова отказали в американской визе

Дагестан, В мире

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Отец российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова 1 октября рассказал, что ему отказали в визе США без объяснения причин

Об этом Абдулманап Нурмагомедов сообщил на пресс-конференции в Махачкале. 

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«Юристы помогали мне делать визу. Я пытался несколько раз подать документы, чтобы получить разрешение на въезд в Америку. И на этот раз не получилось. Я попробовал в Стамбуле — отказали без объяснения», — цитирует Нурмагомедова РИА «Новости»

Отец спортсмена отметил, что хотел быть рядом с сыном во время поединка с Конором МакГрегором, однако его отсутствие не повлияет на исход боя. 

Напомним, что Нурмагомедов и МакГрегор встретятся на ринге 6 октября в Лас-Вегасе.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Дагестана по боевому самбо, чемпион Украины по дзюдо и самбо. Он стал первым тренером своего сына, когда Хабибу было пять лет. 

Как сообщали Юга.ру, 20 сентября в Лас-Вегасе состоялась предматчевая пресс-конференция, на которой ирландский боец предложил Нурмагомедову виски, на что тот ответил отказом. МакГрегор заявил, что дагестанец «будет трупом, когда он до него доберется».

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Также ирландец обвинил будущего противника в связях с арестованным миллиардером Магомедовым и назвал отца Нурмагомедова трусом. 

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