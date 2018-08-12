Сочи еженедельно собирает 4 млн рублей курортного сбора
Поступления от курортного сбора в Сочи составляют около 4 млн рублей в неделю
Об этом сообщил начальник городского управления курортов и рекреационных ресурсов Сергей Доморат.
«Мы проводили мониторинг внутри города. У нас получается порядка 4 млн рублей в неделю», — цитирует Домората ТАСС.
Он добавил, что в июле и августе на курорте пик сезона, и окончательная сумма будет понятна в конце года. Объекты, на которые будут направлены деньги, сейчас обсуждаются.
Как сообщали Юга.ру, эксперимент по взиманию курортного сбора стартовал в Краснодарском крае 16 июля — его начало отложили из-за того, что регион принимал ЧМ-2018.
На Кубани курортный сбор взимают в 4 тыс. гостиниц, отелей и других средств размещения в Горячем Ключе, Анапе, Геленджике, Сочи и поселках Туапсинского района — Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. Объекты размещения, участвующие в эксперименте, перечислены в реестре операторов курортного сбора, опубликованном на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Ставка курортного сбора составит 10 рублей в сутки. При ней регион рассчитывает заработать около 70 млн рублей в 2018 году.
Для сравнения — Ставропольский край получил 13 млн рублей от курортного сбора за первый месяц эксперимента. Там ставка составляет 50 рублей в сутки.
Напомним, всего участников пилотного проекта по взиманию курортного сбора четыре: Ставропольский и Алтайский края — там эксперимент стартовал 1 мая, Кубань и Крым, где власти решили перенести введение эксперимента на год, обосновав это консультациями с представителями турбизнеса, отельерами и отдыхающими.
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