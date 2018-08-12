Сочи еженедельно собирает 4 млн рублей курортного сбора

Поступления от курортного сбора в Сочи составляют около 4 млн рублей в неделю

Об этом сообщил начальник городского управления курортов и рекреационных ресурсов Сергей Доморат. «Мы проводили мониторинг внутри города. У нас получается порядка 4 млн рублей в неделю», — цитирует Домората ТАСС. Он добавил, что в июле и августе на курорте пик сезона, и окончательная сумма будет понятна в конце года. Объекты, на которые будут направлены деньги, сейчас обсуждаются. Как сообщали Юга.ру, эксперимент по взиманию курортного сбора стартовал в Краснодарском крае 16 июля — его начало отложили из-за того, что регион принимал ЧМ-2018.