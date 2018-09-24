Власти Адыгеи назвали адыгейский сыр стратегическим продуктом
Власти Адыгеи заявили, что рассматривают адыгейский сыр в качестве одного из двигателей в реализации стратегии развития республики и заинтересованы в продвижении этого продукта
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Об этом рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании круглого стола «Адыгейский сыр — наследие предков, гастрономический бренд России». Мероприятие впервые прошло в рамках фестиваля адыгейского сыра. По словам главы региона, с адыгейским сыром связывают не только развитие пищевой промышленности, но и сохранение традиций и обычаев, а также повышение туристской привлекательности республики через проведение событийных и гастрономических мероприятий.
«Адыгейский сыр для республики — один из главных брендов. Не так давно исключительное право на производство продукта с наименованием "сыр адыгейский" было закреплено за республикой. Этот факт накладывает особую ответственность как за качество продукта, так и за насыщение им российского и зарубежного рынка. Это одна из главных задач, которые сейчас решают в республике, и мы намерены добиться серьезных успехов. Мы усилили работу по продвижению национального продукта на внешние рынки», — сказал Кумпилов.
По данным минсельхоза, в прошлом году производство сыров всех видов составило 12,8 тыс. тонн. Это 113,5% к уровню 2016 года. За восемь месяцев этого года наблюдается прирост. С начала года произвели 8,5 тыс. тонн сыра. Прирост составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Глава Адыгеи отметил, что для развития производства сыров власти будут создавать условия для налаживания переговоров с зарубежными экспортерами. Также будут организовывать площадки для диалога между коммерческими организациями, которые могут продвигать продукцию через крупные торговые сети на местном рынке.
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Республиканские власти готовы оказывать содействие предприятиям отрасли в развитии их производств. Кроме того, продолжится работа по продвижению национального бренда «адыгейский сыр». Как сообщали Юга.ру, у фестиваля адыгейского сыра появилась эмблема.
Растет и популярность фестиваля: если в прошлом году насчитывалось около 10 тыс. участников, то 22 сентября 2018 года праздник собрал более 12 тыс. гостей из разных регионов страны.
«Адыгейский сыр для республики — не просто часть имиджа. Это один из главных брендов Адыгеи, по которому многие россияне узнают о нашем регионе», — добавил глава Адыгеи.
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