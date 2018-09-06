Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту федерального закона об изменениях пенсионной системы

«В целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, глава государства направил в ГД поправки к проекту ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». (…) Президент также внес в Госдуму проекты федеральных законов, призванных обеспечить надлежащее предоставление гражданам указанных социальных гарантий», — сообщила пресс-служба Кремля. В частности, из документа, размещенного в базе данных нижней палаты парламента, следует, что за отказ в приеме на работу или увольнение с работы граждан предпенсионного возраста нарушителю грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или обязательными работами на срок до 360 часов. В примечании к поправкам говорится, что «под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ».