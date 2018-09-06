Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту федерального закона об изменениях пенсионной системы
«В целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, глава государства направил в ГД поправки к проекту ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». (…) Президент также внес в Госдуму проекты федеральных законов, призванных обеспечить надлежащее предоставление гражданам указанных социальных гарантий», — сообщила пресс-служба Кремля.
В частности, из документа, размещенного в базе данных нижней палаты парламента, следует, что за отказ в приеме на работу или увольнение с работы граждан предпенсионного возраста нарушителю грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или обязательными работами на срок до 360 часов.
В примечании к поправкам говорится, что «под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ».
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Как сообщали Юга.ру, 19 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в РФ.
Опросы общественного мнения показали, что россияне не приветствуют инициативу. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к возможной реформе негативно. Вместе с этим ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение у населения уровня доверия к власти.
В июле Путин сообщил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству россиян. 29 августа он выступил с телеобращением о пенсионной реформе, в котором предложил несколько смягчить законопроект, оставив его неизменным по сути, в частности, повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а также ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Кроме этого вводится ряд льгот. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя — на четыре, для тех, у кого больше пяти детей, пенсионный возраст не меняется — 50 лет. Люди, которые по действующему законодательству должны были выйти на пенсию в 2019–2020 гг., смогут сделать это за полгода до достижения нового пенсионного возраста. Трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, снижается на три года: до 37 лет для женщин и до 42 — для мужчин. Льготы по налогам, ЖКХ и транспорту будут предоставляться по действующему сейчас пенсионному возрасту — их получат люди предпенсионного возраста, который увеличится с двух до пяти лет.
Сейчас законопроект готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.
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