Путин предложил ввести уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста

Во время телеобращения 29 августа президент России Владимир Путин заявил, что необходимо установить уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста

По мнению президента, нужно установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу. Изменения должны быть внесены в законодательство одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Предпенсионным возрастом следует считать пять лет до наступления выхода на пенсию.

«У людей старшего возраста хороший профессиональный опыт. Это надежные и дисциплинированные сотрудники. Нужно, чтобы у таких людей была возможность пройти необходимое переобучение и повышение квалификации, как это делают более молодые сотрудники», — сказал Путин.

Президент поручил правительству утвердить специальную программу по повышению квалификации. Она будет финансироваться из федерального бюджета.

Также глава государства предложил с 1 января 2019 года увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тыс. 900 рублей до 11 тыс. 280 рублей. Пособие будут выплачивать один год. Такая мера необходима, если человек старшего возраста решил уволиться сам, но еще не нашел новую работу.

Кроме того, работодатели должны ежегодно предоставлять два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Как сообщали Юга.ру, Путин во время телеобращения предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60, а не до 63 лет. Также президент считает необходимым снижение возраста выхода на пенсию для многодетных матерей.

Основные тезисы, которые высказал Путин о пенсионной реформе, читайте здесь.