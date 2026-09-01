Аэропорты Сочи и Краснодара запустили сервис для пассажиров задержанных рейсов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пассажиры аэропортов Сочи и Краснодара смогут получать информацию о задержках и отменах рейсов онлайн

31 августа пресс-служба «Аэродинамики» сообщила о запуске бесплатного сервиса для пассажиров. Теперь документ об отмене или переносе вылета можно оформить онлайн. Раньше такую справку выдавали только на бумаге и исключительно в самом аэропорту.

Услуга доступна на официальных сайтах воздушных гаваней Сочи и Краснодара. Чтобы получить электронную справку, необходимо указать дату, авиакомпанию и номер рейса. 

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Сервис выдает справки как для вылетающих, так и для прилетающих бортов. В документе указаны изменения и актуальное время отправления или прибытия. Специалисты рекомендуют запрашивать справку после вылета, так как время задержки рассчитывается на момент формирования запроса. При этом документ можно оформить через несколько дней после полета.

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Авиация Аэропорты Краснодар Сочи

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