Аэропорты Сочи и Краснодара запустили сервис для пассажиров задержанных рейсов
Пассажиры аэропортов Сочи и Краснодара смогут получать информацию о задержках и отменах рейсов онлайн
31 августа пресс-служба «Аэродинамики» сообщила о запуске бесплатного сервиса для пассажиров. Теперь документ об отмене или переносе вылета можно оформить онлайн. Раньше такую справку выдавали только на бумаге и исключительно в самом аэропорту.
Услуга доступна на официальных сайтах воздушных гаваней Сочи и Краснодара. Чтобы получить электронную справку, необходимо указать дату, авиакомпанию и номер рейса.
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Сервис выдает справки как для вылетающих, так и для прилетающих бортов. В документе указаны изменения и актуальное время отправления или прибытия. Специалисты рекомендуют запрашивать справку после вылета, так как время задержки рассчитывается на момент формирования запроса. При этом документ можно оформить через несколько дней после полета.
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