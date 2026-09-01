На Кубани появился сервис для поиска ближайших укрытий при угрозе БПЛА 

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

На Кубани заработал цифровой навигатор безопасности. Приложение поможет найти ближайшее укрытие при угрозе БПЛА

31 августа в приложении «Моя Кубань» появился сервис, с помощью которого можно найти ближайшее укрытие при угрозе БПЛА. Программа автоматически определяет геолокацию пользователя и показывает ближайшие помещения с информацией о них — площадью и вместимостью.

Интерактивная карта находится в разделе «Безопасность». Она работает в двух режимах — онлайн и офлайн. Для второго нужно предварительно загрузить данные в память устройства.

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По данным администрации, в единую базу уже внесли порядка 5 тыс. объектов. Кроме того, специалисты муниципальных образований регулярно проверяют и обновляют информацию о состоянии и доступности этих укрытий.

Разработчики дополнили приложение информационным разделом, где собрали памятки и алгоритмы поведения при разных сценариях возникновения чрезвычайных ситуаций. Рекомендации составлены на основе официальных инструкций и практических наработок экстренных оперативных служб региона.

Авторизоваться в приложении можно только через «Госуслуги». Раздел «Безопасность» обозначен значком щита. При нажатии открываются три категории: «Рекомендации», «Список укрытий», «Карта». К выбранному укрытию можно построить маршрут. Некоторые убежища содержат фото.

При этом жители Краснодара регулярно жалуются на закрытые укрытия или их отсутствие.

  • © Коллаж из скриншотов фото в приложении «Моя Кубань»
    © Коллаж из скриншотов фото в приложении «Моя Кубань»

Как писали Юга.ру, в июне жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке.

Безопасность СВО Технологии

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