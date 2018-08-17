В Краснодаре снесли два незаконных ларька на улице Тургенева

В Краснодаре в августе снесли торговые павильоны, которые были незаконно установлены на придомовой территории на улице Тургенева, 109

«Своим решением о демонтаже суд разъяснил два важных момента. Первый — незаконность размещения ларьков на несформированном участке, и второй — даже если бы этот участок был сформирован, он мог быть предназначен только для эксплуатации и обслуживания жилого дома, но не для торговли», — сказал Водолацкий.

Начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий объяснил, что особенность этой ситуации была в том, что торговые павильоны были установлены на придомовой территории.

Владелец ларьков подписал договор аренды земли с управляющей компанией дома, но Первомайский районный суд Краснодара постановил демонтировать объекты. Предприниматель подал апелляцию, Краснодарский краевой суд подтвердил но решение о сносе.

Представители управления муниципального контроля передали владельцу требование о демонтаже, после этого он убрал павильоны, но подал в суд, но дело решилось не в пользу бизнесмена.

В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что в городе запрещено размещать на придомовых территориях многоэтажек объекты, не предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома. Речь идет о любых предприятиях торговли и общепита, в том числе палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, а также производственные объекты, организации по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники и обуви, а также автостоянки.

Как сообщали Юга.ру, в феврале мэр Краснодара Евгений Первышов поручил принять необходимые меры для демонтажа несанкционированных торговых павильонов и конструкций, которые занимают тротуары и пешеходные зоны.

После этого администрация города добилась решения о сносе торговых павильонов рынка «Янтарь» на углу улиц Ставропольской и Шевченко, торговые павильоны на остановке на улице Красина, на пересечении Московской и Зиповской, а также Стасова и Селезнева и других.