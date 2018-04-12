В Краснодаре снесли торговый павильон на улице Московской

В Краснодаре 12 апреля демонтировали торговый павильон, расположенный на муниципальной земле на пересечении улиц Московской и Зиповской

У хозяина павильона на улице Московской, 65 не было соответствующих документов. В связи с изменениями законодательства договор аренды с собственником торговой точки был расторгнут. Владельцу сообщили о необходимости убрать незаконно установленный ларек, но он проигнорировал все предупреждения.

В итоге 12 апреля привлеченная организация начала снос постройки. Работы планируется завершить к концу дня. Освобожденную территорию полностью расчистят и сохранят для пешеходов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщали Юга.ру, в феврале мэр Краснодара Евгений Первышов поручил принять необходимые меры для демонтажа несанкционированных торговых павильонов и конструкций, которые занимают тротуары и пешеходные зоны.

В конце марта по требованию администрации города демонтировали торговые павильоны рынка «Янтарь» на углу улиц Ставропольской и Шевченко. В начале апреля снесли торговый павильон на остановке на улице Красина.