Ливни, грозы и порывистый ветер ожидаются в Краснодарском крае в начале рабочей недели

На Кубани прогнозируют грозы и высокую пожароопасность

Ветер ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 12–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18 °С, на Азовском побережье — 17-22 °С. Днем воздух прогреется до 25-30 °С°. В горах ночью 8-13 °С, днем 12-17 °С.

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 22 июня в Краснодаре и крае. В регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем осадков не прогнозируется.

На Черноморском побережье тоже ожидается переменная облачность. Вечером местами будет кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром — туман. Ветер 6–11 м/с, во второй половине дня порывы до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днём 25-30 °С.

В юго-западных районах и на Черноморском побережье края (за исключением Сочи и Сириуса) сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

В Краснодаре 22 июня ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 27-29 °С.