В Краснодаре снесут три незаконных ларька на пересечении улиц Стасова и Селезнева

Краснодарский край

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В Краснодаре на пересечении улиц Стасова и Селезнева 28 июня демонтируют три незаконных торговых павильона

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Два ларька уберут собственники, еще один — сотрудники муниципальной «Службы спасения». Эти павильоны не входят в утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов.

По словам начальника управления муниципального контроля Дмитрия Водолацкого, работы павильоны демонтируют в течение дня. Территорию необходимо полностью освободить. 

По данным управления, сейчас суды приняли решения о погашении права собственности по 27 объектам, семь из них вступили в силу. Еще по трем ларькам решения судов исполнены. Шесть заявлений рассматривают в судах первой инстанции, из них одно дело проходит экспертизу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, власти Краснодара добиваются сноса 33 незаконных ларьков. Мэр Краснодара Евгений Первышов ранее обратился к горожанам и попросил сделать фотографии или видеозаписи при обнаружении попыток переделать ларьки в капитальные строения. Сейчас по всем 33 участкам приняли обеспечительные меры и запретили строительные работы. Материалы передали судебным приставам.

Краснодар Самострой Торговля
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