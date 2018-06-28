В Краснодаре снесут три незаконных ларька на пересечении улиц Стасова и Селезнева
В Краснодаре на пересечении улиц Стасова и Селезнева 28 июня демонтируют три незаконных торговых павильона
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Два ларька уберут собственники, еще один — сотрудники муниципальной «Службы спасения». Эти павильоны не входят в утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов.
По словам начальника управления муниципального контроля Дмитрия Водолацкого, работы павильоны демонтируют в течение дня. Территорию необходимо полностью освободить.
По данным управления, сейчас суды приняли решения о погашении права собственности по 27 объектам, семь из них вступили в силу. Еще по трем ларькам решения судов исполнены. Шесть заявлений рассматривают в судах первой инстанции, из них одно дело проходит экспертизу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, власти Краснодара добиваются сноса 33 незаконных ларьков. Мэр Краснодара Евгений Первышов ранее обратился к горожанам и попросил сделать фотографии или видеозаписи при обнаружении попыток переделать ларьки в капитальные строения. Сейчас по всем 33 участкам приняли обеспечительные меры и запретили строительные работы. Материалы передали судебным приставам.
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