В Краснодаре сносят торговый павильон на остановке на улице Красина

В Краснодаре демонтируют установленный в пешеходной зоне торговый павильон на улице Красина, 3, который пристроили к остановке

Демонтаж конструкции начался 3 апреля. В первый день рабочие разобрали кровлю, обшивку стен и пристройку, которую собственник торговой точки возвел возле павильона. 4 апреля снос полностью завершат. После этого будет решаться вопрос с приведением остановки в порядок, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Договор аренды участка под торговым павильоном был расторгнут, владельцу земли сообщили о необходимости сноса, однако собственник не предпринял никаких мер. В итоге было решено демонтировать постройку за счет средств уполномоченной организации. Уведомление о сносе разместили на торговом павильоне.

Как сообщали Юга.ру, в феврале мэр Краснодара Евгений Первышов поручил принять необходимые меры и добиться демонтажа несанкционированных торговых павильонов, а также конструкций, которые занимают тротуары и пешеходные зоны. После этого по требованию администрации Краснодара демонтировали торговык павильоны рынка «Янтарь» на углу улиц Ставропольской и Шевченко.

Заместитель начальника управления муниципального контроля Артем Губский сообщил, что освобожденные участки приведут в порядок и сохранят для пешеходов.