Власти Краснодара добились сноса 33 незаконных ларьков

Администрация Краснодара добилась в суде решения погасить право собственности по 33 незаконным торговым объектам

Как сообщали Юга.ру, в мае власти Краснодара занялись проблемой незаконных ларьков, которые начали появляться на оживленных городских перекрестках, зеленых и пешеходных зонах. Горожан, которые заметили попытки переделать ларьки в капитальные строения, мэр Краснодара Евгений Первышов попросил сделать фотографии или видеозаписи.

Проверка выявила, что в начале 2000-х годов владельцы павильонов получили право собственности на земельные участки как на капитальные строения, однако такие конструкции являются нестационарными торговыми объектами, отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

После того, как власти города начали добиваться демонтажа киосков, владельцы многих ларьков попытались залить фундамент, чтобы создать видимость капитальности, но управление муниципального контроля пресекло процесс.

«В настоящее время по 33 объектам в судах первой инстанции приняты решения о погашении права собственности, 10 из них уже вступили в законную силу, еще по 5 объектам решения судов исполнены, погашено право собственности. Удовлетворено также 16 исковых заявлений о возвращении земельных участков в муниципальную собственность, из них 9 вступили в законную силу. Демонтирован один из 33 торговых павильонов — на проспекте Чекистов, 3/1», — рассказал замначальника управления муниципального контроля Артем Губский.