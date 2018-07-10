Власти Краснодара разъяснили предпринимателям порядок размещения ларьков

Управление торговли Краснодара разъяснило порядок размещения торговых киосков, павильонов, лотков и бахчевых развалов на улицах города

Договор на размещение павильонов заключает городское управление торговли и бытового обслуживания населения с индивидуальным предпринимателем или представителем, который получил право на размещение киоска. Власти Краснодара дали разъяснения в связи с участившимися случаями незаконного размещения таких торговых объектов.

Решение о размещении торговых киосков принимают после проведения конкурсов. Подать заявление на участие нужно в департамент архитектуры, а также в управление торговли. В случае одобрения заявки комиссия разрешает разместить павильон по итогам конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Для консультации по вопросам установки ларьков неоходимо обращаться по телефонам: 8 (861) 218-98-18, 8 (861) 218-99-70. Также прием граждан ведут по адресу: Краснодар, улица Кузнечная, 6, восьмой этаж, кабинет 806.

Подробную информацию о размещении НТО в Краснодаре можно узнать здесь.