Власти Краснодара разъяснили предпринимателям порядок размещения ларьков

Краснодарский край

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Управление торговли Краснодара разъяснило порядок размещения торговых киосков, павильонов, лотков и бахчевых развалов на улицах города

Договор на размещение павильонов заключает городское управление торговли и бытового обслуживания населения с индивидуальным предпринимателем или представителем, который получил право на размещение киоска. Власти Краснодара дали разъяснения в связи с участившимися случаями незаконного размещения таких торговых объектов.

Решение о размещении торговых киосков принимают после проведения конкурсов. Подать заявление на участие нужно в департамент архитектуры, а также в управление торговли. В случае одобрения заявки комиссия разрешает разместить павильон по итогам конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Для консультации по вопросам установки ларьков неоходимо обращаться по телефонам: 8 (861) 218-98-18, 8 (861) 218-99-70. Также прием граждан ведут по адресу: Краснодар, улица Кузнечная, 6, восьмой этаж, кабинет 806.

Подробную информацию о размещении НТО в Краснодаре можно узнать здесь.

Как сообщали Юга.ру, в мае мэр города Евгений Первышов объявил о борьбе с незаконными ларьками. Власти планируют добиться сноса 33 незаконных торговых объектов. В июне сообщалось, что удовлетворены требования властей о погашении права собственности по 25 адресам. Шесть решений вступили в силу. Теперь постройки демонтируют. 

Краснодар Торговля
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