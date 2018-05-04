Верховный суд Чечни оставил под стражей правозащитника Титиева до 9 июня

Чечня

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Верховный суд Чечни признал законным продление ареста руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева

Об этом сообщает ТАСС адвокат правозащитника Петр Заикин.

«Судья оставил в силе предыдущее решение о продлении меры пресечения. Титиев останется под стражей до 9 июня», — сказал адвокат.

Старопромысловский суд Грозного 25 апреля продлил содержание Титиева под стражей. Адвокаты правозащитника ходатайствовали об избрании в качестве меры пресечения личного поручительства. Следователь и прокурор выступили против ходатайства.

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Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января Титиеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца. 6 марта суд продлил срок пребывания Титиева под стражей до 9 мая.

Правозащитный центр «Мемориал» признал чеченского правозащитника политзаключенным. Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс и Европарламент выступили с требованием освободить активиста.

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