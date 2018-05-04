Верховный суд Чечни оставил под стражей правозащитника Титиева до 9 июня

Верховный суд Чечни признал законным продление ареста руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева

Старопромысловский суд Грозного 25 апреля продлил содержание Титиева под стражей. Адвокаты правозащитника ходатайствовали об избрании в качестве меры пресечения личного поручительства. Следователь и прокурор выступили против ходатайства.

«Судья оставил в силе предыдущее решение о продлении меры пресечения. Титиев останется под стражей до 9 июня», — сказал адвокат.

Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января Титиеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца. 6 марта суд продлил срок пребывания Титиева под стражей до 9 мая.

Правозащитный центр «Мемориал» признал чеченского правозащитника политзаключенным. Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс и Европарламент выступили с требованием освободить активиста.