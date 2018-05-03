Правозащитники попросили ФИФА помочь в освобождении главы чеченского «Мемориала» Титиева
Правозащитники обратились в ФИФА и попросили помочь в освобождении руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева до начала чемпионата мира по футболу
С таким заявлением выступила замдиректора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.
«ФИФА недавно приняла политику в области прав человека. Теперь, когда до начала чемпионата остаются считанные недели, футбольным функционерам пора вступать в игру. На карту поставлена свобода правозащитника, и ФИФА должна использовать все свои возможности влияния на самом высоком уровне», — говорится в сообщении Денбер.
По ее словам, ФИФА включила Чечню в сферу своих мероприятий в России, и теперь она должна продемонстрировать, что политика в области прав человека — это не пустые слова.
В правозащитной организации пояснили, что направили главе ФИФА Джанни Инфантино письмо. В нем они призвали обратиться с просьбой об освобождении Титиева лично к президенту РФ Владимиру Путину.
Уточняется, что Старопромысловский суд Грозного 2 мая продлил содержание Титиева под стражей до 9 июня, сообщает «Интерфакс».
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Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января Титиеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца. 6 марта суд продлил срок пребывания Титиева под стражей до 9 мая.
Правозащитный центр «Мемориал» признал чеченского правозащитника политзаключенным. Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс и Европарламент выступили с требованием освободить активиста.
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