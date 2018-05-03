Правозащитники попросили ФИФА помочь в освобождении главы чеченского «Мемориала» Титиева

Правозащитники обратились в ФИФА и попросили помочь в освобождении руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева до начала чемпионата мира по футболу

С таким заявлением выступила замдиректора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.

«ФИФА недавно приняла политику в области прав человека. Теперь, когда до начала чемпионата остаются считанные недели, футбольным функционерам пора вступать в игру. На карту поставлена свобода правозащитника, и ФИФА должна использовать все свои возможности влияния на самом высоком уровне», — говорится в сообщении Денбер.

По ее словам, ФИФА включила Чечню в сферу своих мероприятий в России, и теперь она должна продемонстрировать, что политика в области прав человека — это не пустые слова.

В правозащитной организации пояснили, что направили главе ФИФА Джанни Инфантино письмо. В нем они призвали обратиться с просьбой об освобождении Титиева лично к президенту РФ Владимиру Путину.

Уточняется, что Старопромысловский суд Грозного 2 мая продлил содержание Титиева под стражей до 9 июня, сообщает «Интерфакс».