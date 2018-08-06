Яблоновский мост планируют отремонтировать до 20 августа

Ремонт Яблоновского моста будет проводиться в круглосуточном режиме, работы планируется завершить не позднее 20 августа

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов напомнил, что на мосту произведут замену всех шести температурных швов. Новые конструкции уже доставлены к мосту, они изготовлены на Воронежском заводе металлоконструкций. В полном объеме — 6 тонн — закуплена специальная смесь для заделки швов.

«Специалисты сейчас извлекают из "тела" моста отработавшие свой срок температурные швы и начинают подготовку к монтажу новых. При проведении ремонта задействована вся проезжая часть мостового перехода, швы будут менять сразу в нескольких местах, поэтому движение транспорта по мосту необходимо было полностью закрыть. Для пешеходов сохраняется возможность пройти его по дорожкам с двух сторон», — уточнил Архипов.

Как сообщали Юга.ру, мост закрыли на ремонт утром 6 августа. В работах принимают участие 25 специалистов подрядной организации ООО «Позитив».

После закрытия Яблоновского моста въезд и выезд из Краснодара осуществляется через Тургеневский мост и со стороны шлюзов Краснодарского водохранилища.

Напомним, Яблоновский мост, который связывает Кубань и Адыгею, планировалось закрыть для транспорта с 4 августа, но начало работ было отложено до завершения ремонта на перекрестке улиц Тургенева и Северной, куда направляется основной поток машин с Тургеневского моста. Ранее Архипов обещал сократить срок ремонта до десяти дней.