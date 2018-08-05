Все идет по плану: Мэрия Краснодара объяснила, почему Яблоновский мост еще не перекрыли

В Краснодаре планируют закрыть на ремонт Яблоновский мост 6 августа

Сейчас асфальтруют дорогу на пересечении улиц Тургенева и Северной. Уже выполнили половину работ. Планируется, что асфальтировку завершат в течение ночи 6 августа. После этого откроют перекресток и закроют Яблоновский мост. Темпы работ, о которых говорил мэр Евгений Первышов, соблюдаются, сообщили Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, ранее глава Краснодара Евгений Первышов 1 августа поручил отложить закрытие движения по Яблоновскому мосту до тех пор, пока не восстановят проезд на пересечении улиц Тургенева и Северной.

Яблоновский мост, который связывает Кубань и Адыгею, планировалось закрыть для транспорта с 4 по 20 августа, это необходимо для замены деформационных швов моста. Позже директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов пообещал сократить срок ремонта до десяти дней.

Портал Юга.ру подготовил материал о том, как автомобилистам двигаться после перекрытия Яблоновского моста, в котором предложил варианты, как попасть в Краснодар и как покинуть город.