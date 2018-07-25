«Урожай» одержал победу в первом матче ПФЛ

ФК «Урожай» обыграл ростовскую команду Академии футбола им. Виктора Понедельника в матче первенства Профессиональной футбольной лиги среди команд зоны «Юг»

Встреча, прошедшая на стадионе «Локомотив» в Батайске, окончилась со счетом 3:1 в пользу краснодарцев. Дублем отметился Ильмир Нурисов, еще один гол на счету Евгения Стуканова.

В пресс-службе «Урожая» сообщили, что в преддверии поединка клуб в сжатые сроки провел дозаявку (на первой игре клуба на скамье запасных был только один игрок), и всего в протоколе на матч значилось 18 фамилий.

Второй тур, согласно календарю турнира, подопечные Евгения Калешина пропускают, а в рамках третьего тура 11 августа встретятся с «Краснодаром-3».

Как сообщали Юга.ру, в первом в своей истории матче «Урожай», пришедший на смену обанкротившейся «Кубани», проиграл любительскому клубу «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской со счетом 0:2. Это была встреча в рамках 1/256 финала Кубка России.

Накануне этого матча команду покинули генеральный директор Алексей Зинин, главный тренер Валерий Газзаев и инвестор Мишель Литвак. В СМИ появилась информация, что «Урожай» может сняться с первенства ПФЛ, однако вице-губернатор Кубани и куратор клуба от краевой администрации Андрей Коробка заявил, что у «Урожая» будет новый инвестор и новое руководство. Кроме того, отметил он, перед новой командой поставлена задача завоевания путевки в ФНЛ.