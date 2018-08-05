Тренер ФК «Краснодар»: санкций в отношении Смолова за ДТП не будет

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Фоменко заявил, что санкций в отношении нападающего Федора Смолова за ДТП не будет

Об этом он сообщил на пресс-конференции после игры между «Краснодаром» и «Уралом».

«Никаких действий в отношении Смолова у нас не планируется. Аварии случаются. Если бы на его месте оказался человек с другой фамилией, никто бы не обратил внимания. Такое может случиться с каждым, просто Смолов — публичный человек. Многие ездят за рулем и всегда есть шанс попасть в ДТП», — сказал Фоменко.

По его словам, санкций не будет, сообщает «Чемпионат».

Тренер рассказал, что скоро Смолов наберет необходимую форму и начнет забивать.

«На игре с "Уралом" он бегал, старался. После ДТП он был на тренировке, отработал все в полном объеме без ограничений. Он целенаправленно готовился к игре и мы никаких проблем не увидели», — цитирует пресс-служба ФК «Краснодар» Фоменко.