Тренер ФК «Краснодар»: санкций в отношении Смолова за ДТП не будет
Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Фоменко заявил, что санкций в отношении нападающего Федора Смолова за ДТП не будет
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Об этом он сообщил на пресс-конференции после игры между «Краснодаром» и «Уралом».
«Никаких действий в отношении Смолова у нас не планируется. Аварии случаются. Если бы на его месте оказался человек с другой фамилией, никто бы не обратил внимания. Такое может случиться с каждым, просто Смолов — публичный человек. Многие ездят за рулем и всегда есть шанс попасть в ДТП», — сказал Фоменко.
По его словам, санкций не будет, сообщает «Чемпионат».
Тренер рассказал, что скоро Смолов наберет необходимую форму и начнет забивать.
«На игре с "Уралом" он бегал, старался. После ДТП он был на тренировке, отработал все в полном объеме без ограничений. Он целенаправленно готовился к игре и мы никаких проблем не увидели», — цитирует пресс-служба ФК «Краснодар» Фоменко.
ФК «Краснодар» 4 августа на выезде обыграл «Урал» со счетом 1:2.
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Как сообщали Юга.ру, в ночь на 1 августа на улице Ставропольской нападающий «Краснодара» Федор Смолов устроил ДТП. Он разбил лимитированную BMW M5 за 9 млн рублей и повредил восемь секций дорожного ограждения на 58,6 тыс. рублей. Смолов дал признательные показания и заявил, что готов возместить ущерб.
Авария с участием форварда «Краснодара» попала на видео.
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