Смолов лишился статуса самого сексуального игрока сборной России

Краснодарский край, Вся Россия

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Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов потерял лидерство в номинации «Самый сексуальный игрок национальной команды»

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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на консалтинговое подразделение Media Direction Group — BrandScience, которое провело исследование, посвященное итогам чемпионата мира по футболу 2018 года.

В номинации «Самый сексуальный игрок национальной команды» сменился лидер. До мундиаля первую строчку занимал Федор Смолов, за которого отдали голоса 26% респондентов. После завершения мирового первенства лидерами стали вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев (19%) и защитник ЦСКА бразильского происхождения Марио Фернандес (13%). Смолов набрал 12% голосов и опустился на третье место.

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Как сообщали Юга.ру, на минувшем чемпионате мира сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала турнира. В матче за выход в полуфинал команда Станислава Черчесова по пенальти проиграла Хорватии. Федор Смолов первым пробивал 11-метровый, и голкипер Даниэль Субашич отразил мяч. Марио Фернандес также не смог реализовать пенальти.

Смолов выступил в пяти матчах мирового первенства, в которых не забил ни одного гола. В обновленном рейтинге стоимости российских футболистов, составленном по данным портала Transfermarkt, форвард «Краснодара» подешевел на 2 млн евро.

Сборная России Федор Смолов Футбол
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