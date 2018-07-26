Смолов лишился статуса самого сексуального игрока сборной России

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов потерял лидерство в номинации «Самый сексуальный игрок национальной команды»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на консалтинговое подразделение Media Direction Group — BrandScience, которое провело исследование, посвященное итогам чемпионата мира по футболу 2018 года.

В номинации «Самый сексуальный игрок национальной команды» сменился лидер. До мундиаля первую строчку занимал Федор Смолов, за которого отдали голоса 26% респондентов. После завершения мирового первенства лидерами стали вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев (19%) и защитник ЦСКА бразильского происхождения Марио Фернандес (13%). Смолов набрал 12% голосов и опустился на третье место.