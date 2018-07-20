В Краснодаре в 2019 году планируют отремонтировать Тургеневский мост

Власти Краснодара в 2019 году собираются провести капитальный ремонт Тургеневского моста, связывающего Кубань и Адыгею

В заявку по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2019 год включены два объекта — Тургеневский и Суворовский мосты. Оба объекта находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому для начала планируется отремонтировать один из них, сообщил «РБК Краснодар» директор МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгений Романов.

«Еще неизвестно, подтвердят это в федеральном министерстве транспорта или нет. Там процедура очень сложная: нужно утвердить с минтрансом Краснодарского края и Минтрансом России, плюс структуры Росавтодора. Потом будут проведены торги, где определят подрядчика. Ремонтировать мост, скорее всего, будем в летний период — с 1 июня по 31 августа 2019 года», — пояснил Романов.

Стоимость ремонта каждого из мостов примерно одинаковая — планируется потратить от 80 до 120 млн рублей. В случае утверждения проекта, половину денег выделят из федерального бюджета, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Как сообщали Юга.ру, в 2012 году депутаты Гордумы утвердили генплан, по которому планировалось построить четыре новых моста между Краснодаром и Адыгеей.

В январе 2018 года на Тургеневском мосту Краснодара заменили температурные швы, по очереди перекрывая по две из четырех полос. 4 августа Яблоновский мост закроют для движения транспорта, чтобы заменить температурные швы.

О том, как жить и двигаться в Краснодаре после перекрытия Яблоновского моста, читайте в материале Юга.ру.