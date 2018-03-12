ЕС еще на полгода продлил санкции против 150 россиян
Евросоюз на шесть месяцев продлил ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России
Соответствующее заявление Совет Евросоюза распространил 12 марта в Брюсселе. Санкции будут продлены на полгода. До 15 сентября 2018 года будут заморожены активы, а также запрещены поездки в отношении 150 россиян и 38 компаний, передает ТАСС.
В ЕС ограничения объяснили действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Решение продлить текущий пакет санкций было принято послами 28 стран — членов Евросоюза 21 февраля.
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Как сообщали Юга.ру, западные страны ввели ограничения против России в 2014 году, после присоединения Крыма и из-за конфликта на юго-востоке Украины. Санкции коснулись финансового, энергетического и оборонно-промышленного секторов экономики.
В ответ Россия запретила ввоз некоторых продуктов из стран, которые присоединились к санкциям. В первую очередь продовольственное эмбарго затронуло страны Евросоюза.
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