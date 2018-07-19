К санкциям Евросоюза против Крыма присоединились еще пять стран
Санкции в отношении Крыма и Севастополя введут Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия
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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатическую службу ЕС.
В сообщении Евросоюза говорится, что к заявлению об ограничительных мерах присоединяются страны Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия. Уточняется, что их национальная политика должна соответствовать решению совета ЕС.
Как сообщали Юга.ру, Минфин США 6 апреля расширил санкционный список против России. Совет Евросоюза до 23 июня 2019 года продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя. Из-за ограничительных мер сервис Booking.com перестал бронировать гостиницы в Крыму.
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