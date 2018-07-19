К санкциям Евросоюза против Крыма присоединились еще пять стран

Санкции в отношении Крыма и Севастополя введут Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатическую службу ЕС.

В сообщении Евросоюза говорится, что к заявлению об ограничительных мерах присоединяются страны Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия. Уточняется, что их национальная политика должна соответствовать решению совета ЕС.