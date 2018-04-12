Ротенберг стал владельцем компании, которая будет содержать Крымский мост

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг стал владельцем стал ПАО «Мостотрест»

«Новым владельцем акционера компании АО "ТФК-Финанс", владеющего 94,2% акций ПАО "Мостотрест", стало принадлежащее Ротенбергу ООО "Стройпроектхолдинг"», — говорится в сообщении компании.

В феврале «Стройпроектхолдинг» обратился в ФАС с ходатайством о покупке 100% акций «ТФК-Финанс». Отмечается, что свою долю в «Мостотресте» выставил на продажу НПФ «Благосостояние».

Ранее крупнейшим акционером «Мостотреста» была компания Marc O’Polo Investments, принадлежащая на 68,45% сыну Аркадия Ротенберга Игорю. В 2015 году она продала за 10 млрд рублей 38,6% акций компании «ТФК-Финанс», сообщает РБК.

Компания «Мостотрест» в апреле выиграла аукцион на содержание Крымского моста. Согласно контракту, подрядчик должен создать условия для бесперебойного и безопасного функционирования автодороги по Крымскому мосту, а также обеспечить сохранность зданий, сооружений, помещений, сообщает ТАСС.