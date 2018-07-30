Погибшие при пожаре в Сочи оказались гражданами Армении — источник

Краснодарский край

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Наемные рабочие, которые погибли при пожаре в Сочи 30 июля, являются гражданами Армении

«Есть предварительная информация, что наемные рабочие, которые погибли в пожаре, являются гражданами Армении», — сообщил порталу Юга.ру источник в администрации города-курорта.

Как сообщали Юга.ру, ночью 30 июля в Адлерском районе произошел пожар, в котором погибли восемь человек, в том числе ребенок. Еще трое доставлены в больницу. Губернатор Краснодарского края пообещал помочь семьям погибших и пострадавших.

По предварительной информации, сгоревшие строения не были предназначены для размещения людей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пожары Сочи
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