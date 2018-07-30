Возможной причиной пожара в Сочи стал взрыв самогонного аппарата — «Интерфакс-Юг»

Пожар в Адлерском районе, в котором погибли восемь человек, мог произойти из-за взрыва самогонного аппарата

Находившиеся в доме люди варили самогон. Из-за взрыва самогонного аппарата произошло возгорание. Большинство рабочих были сильно пьяны, поэтому не смогли среагировать на начавшийся пожар, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.

Как сообщали Юга.ру, ночью 30 июля в Адлерском районе произошел пожар, в котором погибли восемь человек, в том числе ребенок. Еще трое доставлены в больницу. По предварительным данным, все погибшие были гражданами Армении. Губернатор Краснодарского края пообещал помочь семьям погибших и пострадавших.

По предварительной информации, сгоревшие строения не были предназначены для размещения людей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).