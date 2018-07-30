В Сочи во время пожара в частном доме погибли семь человек и пострадали двое

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 30 июля произошел пожар в частном доме

Сообщение о возгорании поступило в 5:40. Спасателям сообщили, что горит дом на улице Просвещения. Пожарные выехали на место и установили, что площадь возгорания составляет 300 кв. метров.

Пламя локализовали в 6:08. Пожар полностью потушили в 7:43, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении были задействованы 62 человека и 19 машин.

По предварительным данным, в пожаре погибли семь человек. Еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

МЧС Пожары Сочи
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