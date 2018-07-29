В Ростове маршрутки начнут убирать с ноября

В Ростове-на-Дону сеть маршрутов общественного транспорта начнут менять с 1 ноября

Об этом говорится в постановлении «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ростове-на-Дону на 2018 — 2023 годы». Документ 27 июля подписал мэр Ростова Виталий Кушнарев.

Согласно постановлению, будут открыты новые маршруты, изменятся схемы нескольких, а другие будут отменены.

Ранее ликвидацию маршруток в Ростове планировали начать с 4 августа.