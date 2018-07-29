В Ростове маршрутки начнут убирать с ноября

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону сеть маршрутов общественного транспорта начнут менять с 1 ноября

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Об этом говорится в постановлении «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ростове-на-Дону на 2018 — 2023 годы». Документ 27 июля подписал мэр Ростова Виталий Кушнарев.

Согласно постановлению, будут открыты новые маршруты, изменятся схемы нескольких, а другие будут отменены. 

Ранее ликвидацию маршруток в Ростове планировали начать с 4 августа.

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Как писали Юга.ру, к ЧМ-2018 в Ростове закупили 200 автобусов, работающих на газомоторном топливе и 16 трамваев.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о планах убрать маршрутки с дорог регионального центра из‑за плохого обслуживания. Маршрутки на дорогах Ростова хотят заменить на автобусы большой вместимости.

Сейчас в Ростове 116 автобусных маршрутов. 51 из них обслуживается только маршрутками.

Общественный транспорт Ростов-на-Дону Транспорт
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