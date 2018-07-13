Перевозчики обвинили власти Ростова в нарушениях при организации новой транспортной схемы

На заседании комиссии городской думы Ростова по транспорту 12 июля перевозчики обвинили донские власти в нарушениях при организации новой транспортной схемы

Как писали Юга.ру, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о планах убрать маршрутки с дорог регионального центра из‑за плохого обслуживания. Их хотят заменить на автобусы большой вместимости.

Администрация Ростова 20 июня приняла постановление о планировании новой маршрутной сети города, маршрутки начнут убирать с 4 августа.

«Ситуация с перевозками для развития бизнеса крайне неприятная, о сложной ситуации были уведомлены и департамент, и замглавы администрации Ростова по транспорту Евгений Лебедев. На наши обращения приходят только отписки. Документ о новой маршрутной сети был принят с нарушениями. Пассажирские перевозки в городе являются нерентабельными, мы даже не в состоянии обновлять подвижной состав», — цитирует Donnews директора ООО «Янтарь-1» Андрея Косова.

Ранее стало известно, что власти Ростова хотят расторгнуть договор с ООО «Янтарь-1».

Гендиректор АТП № 3 Вячеслав Караев заявил, что перевозчики с трудом сводят концы с концами: «Надо опасаться серьезного социального взрыва. Характер нового договора репрессивный, по нему нас будут все подряд контролирующие органы проверять».

По словам юриста Николая Ларина, внедрение новой транспортной схемы проводится «словно секретная операция, а 30% лотов не будут востребованы перевозчиками, что сулит городу серьёзные транспортные проблемы».