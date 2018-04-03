Василий Голубев рассказал, почему хочет убрать маршрутки с дорог Ростова

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о планах убрать маршрутки с дорог регионального центра из-за плохого обслуживания

«К маршруткам громадное количество претензий. Качество обслуживания сегодня нельзя признать нормальным, иногда оно просто безобразное. Но мы над этим работаем. У города Ростова есть отдельные планы и программы, согласно которым такого рода транспорт должен, по сути дела, быть ликвидирован и убран с дорог города, а затем области. Для этого нужно будет продолжать приобретать новую технику, максимально ужесточить требования к транспортникам, которые не обеспечивают должного качества. Мы будем действовать жестко, но в соответствии с законодательством. Министерству транспорта области и администрации Ростова поручено заняться корректировкой транспортного обслуживания, это большая работа, которая не может быть реализована в течение одного года. Задача — синхронизация всех видов транспорта, чтобы они друг друга дополняли. Могу пообещать, что мы над этим будем работать постоянно. В том виде, в котором сегодня маршрутки обслуживают ростовчан, мы ситуацию держать долго не не можем и не будем», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «Главное о главном».

Кроме того, губернатор отметил, что закупленный ранее Ростовом электробус получил «неплохие оценки», область будет «искать новые решения для покупки дополнительных единиц этой техники».

Сейчас в Ростове 116 автобусных маршрута. 51 из них обслуживается только маршрутками.