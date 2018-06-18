Маршрутки на дорогах Ростова хотят заменить на автобусы большой вместимости

В Ростове маршрутки заменят на автобусы большой вместимости, но только на тех маршрутах, где это будет целесообразно

«В основном замена маршруток на автобусы коснется магистральных дорог нашего города, а также тех улиц, которые перегружены из-за хаотичного движения маршрутных такси. Но в городе много дорог, которые не имеют иной альтернативы, поэтому нельзя совсем отказываться от маршрутных такси», — рассказал в понедельник, 18 июня, на пресс-конференции министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Как писали Юга.ру, к ЧМ-2018 в Ростове было закуплено 200 автобусов, работающих на газомоторном топливе, а также 30 троллейбусов и 16 трамваев. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о планах убрать маршрутки с дорог регионального центра из-за плохого обслуживания.

Сейчас в Ростове 116 автобусных маршрутов. 51 из них обслуживается только маршрутками.