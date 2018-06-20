Ликвидацию маршруток в Ростове хотят начать с 4 августа
Администрация Ростова приняла постановление о планировании новой маршрутной сети города, маршрутки с улиц города начнут убирать с 4 августа
Согласно документу, который опубликован на сайте городской администрации, будут открыты новые маршруты, изменятся схемы нескольких, а другие будут отменены. Так, например, исчезнут маршрутки № 11 «Институт сервиса — ул. Береговая» и № 21 «ул. Стартовая — Главный автовокзал».
Маршрутки на дорогах Ростова хотят заменить на автобусы большой вместимости.
Как писали Юга.ру, к ЧМ-2018 в Ростове было закуплено 200 автобусов, работающих на газомоторном топливе, а также 30 троллейбусов и 16 трамваев. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о планах убрать маршрутки с дорог регионального центра из-за плохого обслуживания.
Сейчас в Ростове 116 автобусных маршрутов. 51 из них обслуживается только маршрутками.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.