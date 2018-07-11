Власти Ростова хотят расторгнуть договоры с двумя транспортными компаниями

Власти Ростова хотят расторгнуть договоры с транспортными компаниями, которые не выпускают на маршруты необходимое количество транспорта и не предоставляют льготы пассажирам

Как сообщает департамент транспорта города, речь идет об организациях ООО «Янтарь-1» и ООО «Новый Быт». У них, поясняют в ведомстве, самый низкий уровень выпуска транспорта на линию. Так, например, «Янтарь-1» в воскресенье, 8 июля, в 9:00 выпустил на линию 28,42% от необходимого количества автобусов.

«Кроме того, одним из центральных вопросов стало предоставление льгот в автобусах, работающих в режиме маршрутного такси. По условиям договора они обязаны предоставлять их. В ближайшее время власти проверят исполнение этого условия договора», — говорится в сообщении.

Согласно данным портала «Ростов-Транспорт», у «Янтаря-1» маршрутки № 30, 53, 63, 67, 78, 83 и 14 автобусов, у «Нового Быта» нет автобусов, но есть маршрутки № 11, 29, 52.