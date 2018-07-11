Власти Ростова хотят расторгнуть договоры с двумя транспортными компаниями

Ростовская область

Распечатать

Власти Ростова хотят расторгнуть договоры с транспортными компаниями, которые не выпускают на маршруты необходимое количество транспорта и не предоставляют льготы пассажирам

Как сообщает департамент транспорта города, речь идет об организациях ООО «Янтарь-1» и ООО «Новый Быт». У них, поясняют в ведомстве, самый низкий уровень выпуска транспорта на линию. Так, например, «Янтарь-1» в воскресенье, 8 июля, в 9:00 выпустил на линию 28,42% от необходимого количества автобусов.

«Кроме того, одним из центральных вопросов стало предоставление льгот в автобусах, работающих в режиме маршрутного такси. По условиям договора они обязаны предоставлять их. В ближайшее время власти проверят исполнение этого условия договора», — говорится в сообщении.

Согласно данным портала «Ростов-Транспорт», у «Янтаря-1» маршрутки № 30, 53, 63, 67, 78, 83 и 14 автобусов, у «Нового Быта» нет автобусов, но есть маршрутки № 11, 29, 52.

Ростов-на-Дону Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на таможне задержали 10 тыс. контрафактных упаковок Lego
«Яндекс» представил дневной топ-10 запросов кубанцев: распад Югославии, что за страна Хорватия, есть ли разница между Англией и Великобританией
Фан-зону в Ростове во время ЧМ посетило более 400 тыс. человек
В Сочи грузовик с эстакады упал на рельсы и помешал движению поездов
Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2019 года
Власти Ставрополья дополнительно выделили 8,9 млн рублей на выплаты пострадавшим от урагана

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале