В Краснодаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В Чистяковской роще Краснодара 28 июля состоялся митинг против принятия закона о пенсионной реформы, роста налогов и цен на бензин

В заявке на проведение акции было указано 3 тыс. участников. По словам члена бюро Краснодарского крайкома КПРФ Александра Сафронова, на митинг пришли не менее 3 тыс. человек.

«Это был самый крупный митинг в Краснодаре за последние десять лет. Площадка была полностью заполнена, собралось больше 3 тыс. человек. Люди стояли по краям — в тени, поэтому некоторые СМИ смотрели на фотографии из соцсетей и сообщали о меньшем количестве участников. Некоторые районные отделения сегодня проводили акции у себя на местах, а в Краснодаре приехали делегации из Геленджика, Горячего Ключа, Каневской, Динской, Славянска-на-Кубани — всего примерно из семи районов края. Вообще митинг прошел бодро. Мы собрали больше 2 тыс. подписей против принятия пенсионной реформы», — рассказал порталу Юга.ру Сафронов.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю не смогли предоставить информацию о количестве участников.