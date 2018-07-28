В Краснодаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста
В Чистяковской роще Краснодара 28 июля состоялся митинг против принятия закона о пенсионной реформы, роста налогов и цен на бензин
Инициатором акции выступило Краснодарское краевое отделение КПРФ. Власти Краснодара согласовали митинг.
Читайте также:
В заявке на проведение акции было указано 3 тыс. участников. По словам члена бюро Краснодарского крайкома КПРФ Александра Сафронова, на митинг пришли не менее 3 тыс. человек.
«Это был самый крупный митинг в Краснодаре за последние десять лет. Площадка была полностью заполнена, собралось больше 3 тыс. человек. Люди стояли по краям — в тени, поэтому некоторые СМИ смотрели на фотографии из соцсетей и сообщали о меньшем количестве участников. Некоторые районные отделения сегодня проводили акции у себя на местах, а в Краснодаре приехали делегации из Геленджика, Горячего Ключа, Каневской, Динской, Славянска-на-Кубани — всего примерно из семи районов края. Вообще митинг прошел бодро. Мы собрали больше 2 тыс. подписей против принятия пенсионной реформы», — рассказал порталу Юга.ру Сафронов.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю не смогли предоставить информацию о количестве участников.
Напомним, 1 июля в Краснодаре прошел митинг против пенсионной реформы, его организовал краснодарский штаб Навального. По данным городской администрации, на акцию протеста в парке 30-летия Победы пришли 150 человек.
Как сообщали Юга.ру, 14 июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России с 2019 года начнут поэтапно повышать пенсионный возраст. 19 июля депутаты Госдумы приняли законопроект в первом чтении.
По результатам соцопроса холдинга «Ромир», 92% россиян негативно относятся к повышению пенсионного возраста.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.