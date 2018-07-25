В Краснодаре пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

Краснодарский край

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В Краснодаре 28 июля в Чистяковской роще состоится митинг против пенсионной реформы, роста налогов и цен на бензин

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Организацией митинга занимается Краснодарское краевое отделение КПРФ. Акция пройдет в центре Чистяковской рощи в 11:00. Мероприятие официально согласовали с властями. Заявленное количество участников митинга — 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба Краснодарского крайкома КПРФ.

1 июля акции против повышения пенсионного возраста прошли более чем в 30 российских городах. Самые многочисленные митинги состоялись в Омске, Челябинске, Томске и Комсомольске-на-Амуре.

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 июля в парке 30-летия Победы прошел митинг против пенсионной реформы. 

Напомним, что в июне в Госдуму внесли закон о повышении пенсионного возраста, предполагающий, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года. Госдума 19 июля приняла законопроект.

Опросы общественного мнения в июне показали, что россияне не приветствуют инициативу повышения пенсионного возраста. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к возможной реформе негативно

Краснодар Митинги Пенсии

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