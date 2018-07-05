Эксперты Евросоюза оценили производство и качество адыгейского сыра

Адыгея расширяет экспортные поставки адыгейского сыра, пройдя необходимые процедуры сертификации производства

Главным экспортером адыгейского сыра сегодня выступает ООО «Красногвардейский молочный завод». Два года назад предприятие получило сертификат соответствия качеству ЕС, который ежегодно подтверждает.

«Более того, в этом году мы прошли комплексную проверку деятельности на соответствие требованиям ЕС — от производства сыра до выдачи разрешительных документов. Высоко оценена вся производственная цепочка, работа контролирующих органов», — отметил Юга.ру гендиректор молзавода Азамат Аутлев.

По его словам, экспертами Евросоюза предприятие рекомендовано как ответственный и надежный партнёр. Уже сегодня есть ряд взаимовыгодных предложений. Сейчас ведутся переговоры об экспорте продукции в Турцию, Азербайджан. Также предприятие прошло аттестацию и ожидает присвоение номера экспортера для вывоза продукции в США. На 2018 год с немецкими партнерами подписаны и реализуются контракты на экспорт в объеме до 100 тонн сыра.

Поставками адыгейского сыра заинтересовались и инвесторы из ОАЭ. По мнению руководства «Аль Фаладж», адыгейский сыр соответствует всем заявленным требованиям их страны, и он должен занять достойное место на рынке ОАЭ и других государств, которые стремятся к обеспечению населения качественными, экологически чистыми продуктами.

Молздаводы Адыгеи и компания «Аль Фаладж» предметно обсудили перспективы сотрудничества. Они рассматриваются в контексте реализации в Адыгее проекта по строительству крупного распределительного центра для закупки и последующей поставки в ОАЭ натуральных продуктов питания.

«Это наш уникальный брендовый продукт. Мы уже экспортируем адыгейский сыр, вышли на рынок Германии еще в 2012 году. Уверен, адыгейский сыр имеет реальные перспективы занять свою нишу на зарубежном рынке. Предприятия отрасли в последние годы были полностью модернизированы, и качество выпускаемой ими продукции соответствует высоким требованиям зарубежных рынков сбыта», — убежден глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По данным минсельхоза Адыгеи, в 2017 году предприятия Адыгеи выпустили 12,8 тыс. тонн адыгейского сыра, что на 12% больше, чем в 2016 году. В планах на 2018 год увеличить производство еще на 10-12%. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн. Для достижения этого показателя идет работа над созданием нескольких крупных ферм, чтобы обеспечивать возрастающие потребности молзаводов сырьем. На самих предприятиях проведена серьезная реконструкция. В результате мощности молокозаводов увеличились на 37%.