Главный тренер ФК «Урожай» Газзаев покинул клуб — «СЭ»

Футбольный клуб «Урожай», который стал преемником прекратившей существование «Кубани», остался без главного тренера

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 19 июля команду покинул главный тренер Владимир Газзаев. По данным издания, высока вероятность того, что наставником «Урожая» станет Евгений Калешин, который в прошлом сезоне руководил «Кубанью».

Как сообщали Юга.ру, в конце июня стало известно, что Владимир Газзаев станет главным тренером «Урожая», который займет место ФК «Кубань», в июне 2018 года прекратившего существование из-за финансовых проблем.

21 июля «Урожай» должен провести первый официальный матч — в рамках 1/256 финала Кубка России против клуба «Кубань Холдинг» из станицы Павловской. Однако 16 июля в СМИ появилась информация, что краснодарская команда может сняться с первенства ПФЛ из-за недопонимания между властями региона и инвестором.