В день своего первого матча ФК «Урожай» лишился гендиректора

Пост генерального директора ФК «Урожай» покинул недавно назначенный на это место Алексей Зинин

О том, что должность гендиректора ФК «Урожай», созданный взамен прекратившей существование из-за финансовых проблем «Кубани», оставил бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин, в субботу, 21 июля сообщает интернет-издание Sport24. В этот же день должен состояться первый официальный матч вновь созданной команды — в 1/256 розыгрыша Кубка России наследники «желто-зеленых» должны сыграть с «Кубань Холдингом» из станицы Павловской.

Ранее стало известно об еще одной скорой отставке — команду покинул недавно объявленный главным тренером Владимир Газзаев. Теперь, сообщают в близких к краевой администрации СМИ, с большой вероятностью этот пост должен занять бывший наставник «Кубани» Евгений Калешин.

Впрочем, неделю назад в СМИ появилась информация, что «Урожай» и вовсе может сняться с первенства ПФЛ из-за разногласий между властями региона и главным инвестором клуба Мишелем Литваком.

Sport24 пишет, что в связи с происходящим, скорее всего, «Урожай» покинет первенство ПФЛ, уступив свое место клубу «Краснодар-3». В таком случае преемники «Кубани» останутся играть в первенстве Краснодарского края.