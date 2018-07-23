Андрей Коробка: «Урожай» лишился инвестора до своего первого матча

Вице-губернатор Краснодарского края и куратор ФК «Урожай» от администрации региона Андрей Коробка заявил, что у клуба будет новый инвестор и новое руководство

По словам Коробки, инвестор покинул «Урожай» за несколько дней до первого официального матча нового клуба.

«Сейчас ведутся переговоры относительно потенциальных инвесторов клуба. Надо спросить у предыдущего инвестора, почему он отказался от своих планов. Были договоренности, что главный инвестор входит в клуб, ставит свое руководство. Это и было сделано, все заработало. Но в один прекрасный момент ситуация сложилась так, что пришлось буквально в авральном режиме заявлять команду на сезон. За два дня до первого официального матча в клубе никого не было», — цитирует вице-губернатора РБК Краснодар.

Также он заявил, что в «Урожае» будет полностью новое руководство, а главным тренером останется Евгений Калешин, пришедший на смену также покинувшему клуб Валерию Газзаеву.

Как сообщали Юга.ру, Алексей Зинин покинул пост генерального директора ФК «Урожай» в день первого матча клуба. Это была встреча в рамках 1/256 финала национального кубка, в которой «Урожай» проиграл любительскому клубу «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской со счетом 0:2.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Урожай» может сняться с первенства ПФЛ из-за разногласий между властями региона и главным инвестором Мишелем Литваком. Однако Коробка заявил, что команде ничего не мешает и перед новой командой будет поставлена задача завоевания путевки в ФНЛ.

Согласно данный на сайте ПФЛ, на данный момент в заявке ФК «Урожай» на сезон-2018/19 значатся 12 футболистов, десять из которых — из системы ФК «Кубань».