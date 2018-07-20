В Краснодаре в случае подтоплений для откачки воды задействуют десять машин

В Краснодаре 20 июля подготовили водооткачивающую технику на случай подтоплений

В мэрии сообщили, что при необходимости заявки по ликвидации подтоплений выполнят десять вакуумных машин.

«По данным на 13:30, в ЕДДС не поступало обращений о подтоплениях на улицах. Вакуумные машины для ликвидации возможных подтоплений на проезжей части заранее направили в разные части города, в том числе — на улицы Московскую, Уральскую, Вишняковой», — сказал старший оперативный дежурный ЕДДС Сергей Копылов.

По его словам, легковые автомобили и общественный транспорт сейчас в обычном режиме передвигаются по городу. При необходимости число водооткачивающей техники могут увеличить.

В ЕДДС также сообщили, что в городе привели в готовность ремонтно-восстановительные бригады на объектах электроэнергетики. Ситуацию контролируют дежурные специалисты ресурсоснабжающих организаций.

При возникновении ЧС гражданам рекомендуют звонить по телефону: 8 (861) 214-33-36 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.