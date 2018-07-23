В Краснодаре за ночь устранили последствия подтоплений на 47 участках

В Краснодаре после ливня в течение ночи продолжались работы по ликвидации подтоплений дорог и придомовых территорий

В ЕДДС сообщили, что специалисты отработали 47 сообщений о подтоплениях. Основную работу сейчас ведут в частном секторе.

«Воду откачивали в ночь с 22 на 23 июля. Вакуумные машины и мотопомпы направили для работы по городу, в том числе на улицы Московскую, Дзержинского, Карасунскую набережную, Российскую», — сказал старший оперативный дежурный ЕДДС Борис Москаленко.

По его словам, 22 июля с 15:00 до 16:00 в центре города выпал 41 мм осадков. Для ликвидации последствий подтоплений создали оперативный штаб, который возглавил мэр Краснодара Евгений Первышов. В течение ночи ликвидировали подтопление проезжей части на улице Московской.

Сейчас воду продолжают откачивать в частных домах по заявкам жителей. Всего отрабатывают 37 заявок. На улицу Аксайскую направили три мотопомпы.

Согласно прогнозу Краснодарского гидрометцентра, в течение суток 23 июля в городе возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-западный до 4-9 м/с, при грозе порывы могут достигать до 12 м/с. Температура ночью составит 19-21 °C, днем — 28-30 °C.

При необходимости граждане могут звонить по телефонам: 8 (861) 214-33-36 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.