На Кубани прогнозируют дожди в первой половине недели

В Краснодарском крае до 26 июля метеорологи прогнозируют ливни с грозами

До середины недели в Краснодарском крае будут идти дожди с грозами, в отдельных населенных пунктах ожидается сильный дождь, град. Днем воздух прогреется до 35 °С, ночью похолодает до 23 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.

На Черноморском побережье ожидаются кратковременные дожди грозы, сообщает пресс-служба Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью термометры покажут 18-23 °С, во вторник днем будет 27-32 °С, в среду температура повысится до 30-35 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, в Новороссийске 25 июля усиление до 17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре на этой неделе будет облачно, временами ожидается небольшой дождь. До 26 июля максимальная дневная температура составит 35 °С, ночью будет около 25 °С. Ветер до 3 м/с.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 20 июля объявили экстренное предупреждение по непогоде, которое будет действовать до 23 июля. Накануне в краевой столице за час выпало более 40 мм осадков. В ликвидации последствий ливня задействовали 16 вакуумных машин.