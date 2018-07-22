Движение троллейбусов в Краснодаре восстановили после дождя

В Краснодаре вечером 22 июля восстановили движение троллейбусов по улицам Октябрьской и Мира, которые оказались затопленными после ливня

В Краснодаре продолжает работу оперативный штаб под руководством мэра города Евгения Первышова.

Количество единиц водооткачивающей техники, которая работает на улицах краевого центра увеличили до 16 штук, передает пресс-служба городской администрации.

Замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Борис Горгулов сообщил, что на улицах Октябрьской и Мира после подтопления возобновили движение троллейбусов. Мотопомпы продолжают откачивать воду с рельсов в районе улицы Вишняковой.

Спецтехника ликвидирует последствия дождя по следующим адресам:

перекресток улиц Мира и Коммунаров

улица Чапаева, 98

улица Гудимы, 21

подземный переход возле стадиона «Кубань»

перекресток улиц Дзержинского и Гастелло

перекрнсток улиц Герцена и Атарбекова

перекресток улиц Красой и Северной

улица Достоевского, 26

перекресток улиц Малороссийской и Гаражной

Как сообщали Юга.ру, днем 22 июля в Краснодаре примерно за полчаса выпало 30 мм осадков, в результате оказались подтопленными более 20 участков улиц. Изначально улицах города работало 12 спецмашин.