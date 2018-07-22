Движение троллейбусов в Краснодаре восстановили после дождя

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 22 июля восстановили движение троллейбусов по улицам Октябрьской и Мира, которые оказались затопленными после ливня

В Краснодаре продолжает работу оперативный штаб под руководством мэра города Евгения Первышова. 

Количество единиц водооткачивающей техники, которая работает на улицах краевого центра увеличили до 16 штук, передает пресс-служба городской администрации.

Замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Борис Горгулов сообщил, что на улицах Октябрьской и Мира после подтопления возобновили движение  троллейбусов. Мотопомпы продолжают откачивать воду с рельсов в районе улицы Вишняковой.

Спецтехника ликвидирует последствия дождя по следующим адресам:

  • перекресток улиц Мира и Коммунаров
  • улица Чапаева, 98
  • улица Гудимы, 21
  • подземный переход возле стадиона «Кубань»
  • перекресток улиц Дзержинского и Гастелло
  • перекрнсток улиц Герцена и Атарбекова
  • перекресток улиц Красой и Северной
  • улица Достоевского, 26
  • перекресток улиц Малороссийской и Гаражной

Как сообщали Юга.ру, днем 22 июля в Краснодаре примерно за полчаса выпало 30 мм осадков, в результате оказались подтопленными более 20 участков улиц. Изначально улицах города работало 12 спецмашин.

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