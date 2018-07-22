Движение троллейбусов в Краснодаре восстановили после дождя
В Краснодаре вечером 22 июля восстановили движение троллейбусов по улицам Октябрьской и Мира, которые оказались затопленными после ливня
В Краснодаре продолжает работу оперативный штаб под руководством мэра города Евгения Первышова.
Количество единиц водооткачивающей техники, которая работает на улицах краевого центра увеличили до 16 штук, передает пресс-служба городской администрации.
Замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Борис Горгулов сообщил, что на улицах Октябрьской и Мира после подтопления возобновили движение троллейбусов. Мотопомпы продолжают откачивать воду с рельсов в районе улицы Вишняковой.
Спецтехника ликвидирует последствия дождя по следующим адресам:
- перекресток улиц Мира и Коммунаров
- улица Чапаева, 98
- улица Гудимы, 21
- подземный переход возле стадиона «Кубань»
- перекресток улиц Дзержинского и Гастелло
- перекрнсток улиц Герцена и Атарбекова
- перекресток улиц Красой и Северной
- улица Достоевского, 26
- перекресток улиц Малороссийской и Гаражной
Как сообщали Юга.ру, днем 22 июля в Краснодаре примерно за полчаса выпало 30 мм осадков, в результате оказались подтопленными более 20 участков улиц. Изначально улицах города работало 12 спецмашин.
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