В Краснодаре 12 вакуумных машин ликвидируют последствия ливня

В Краснодаре начал работу оперативный штаб по ликвидации подтоплений после сильного дождя, который прошёл в городе днем 22 июля

По данным Краснодарского гидрометцентра, в период с 16:05 до 16:40 в Краснодаре выпало 30 мм осадков. После ливня оказались затопленными несколько улиц в центре Краснодара. Из-за скопившейся воды остановилось движение общественного транспорта.

Оперативный штаб возглавил мэр Краснодара Евгений Первышов. Он заявил, что первоочередная задача — полностью восстановить движение общественного транспорта.

В ликвидации последствий залпового ливня задействовали всю водооткачивающую технику подрядчиков. Кроме того, власти города обратились в МЧС за дополнительной техникой.

По словам замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Бориса Горгулова, после того, как в Краснодаре с 20 по 23 июля ввели режим повышенной готовности, в городе круглосуточно дежурили восемь единиц техники для откачки воды. Спецмашины начали работать сразу после поступления первой информации о подтоплении. Сейчас к работам присоединились еще четыре мотопомпы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате сильного дождя частично подтопило более 20 улиц в разных районах города,в частности перекрестки улиц Дзержинского и Гастелло, Коммунаров и Постовой, Северной и Ломоносова, Суворова и Ставропольской, Северной и Коммунаров, Красной и Головатого, мост на улице Вишняковой, а также улица Московская в районе ТЦ «Магнит».

В первую очередь спецтехника начала откачивать воду на Московской, Вишняковой и на перекрестке на Мира и Октябрьской.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что вакуумные машины займутся откачкой воды по следующим адресам:

1 линия поймы реки Кубань, 108

улица Олега Кошевого, 12

улица Речная

улица Дачная, 358

улица Путевая, 5

улица Вишняковой

перекресток улиц Северной и Ломоносова

перекресток улиц Герцена и Северной

перекресток улиц 40 лет Победы и Российской

улица Чапаева, 98

улица Гудимы, 21

улица Достоевского, 26

улица Аэродромная

перекресток улиц Красной и Северной

улица Московская

перекресток улиц Герцена и Атарбекова

перекресток улиц Октябрьской и Мира

перекресток улиц Дзержинского и Гастелло

Сейчас идет поиск дополнительной техники для работы на проблемных участках, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214‑33‑36 или 112.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани с 20 по 23 июля объявили экстренное предупреждение по непогоде. В Краснодаре подготовили водооткачивающую технику на случай подтоплений.