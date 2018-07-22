В Краснодаре 12 вакуумных машин ликвидируют последствия ливня
В Краснодаре начал работу оперативный штаб по ликвидации подтоплений после сильного дождя, который прошёл в городе днем 22 июля
По данным Краснодарского гидрометцентра, в период с 16:05 до 16:40 в Краснодаре выпало 30 мм осадков. После ливня оказались затопленными несколько улиц в центре Краснодара. Из-за скопившейся воды остановилось движение общественного транспорта.
Оперативный штаб возглавил мэр Краснодара Евгений Первышов. Он заявил, что первоочередная задача — полностью восстановить движение общественного транспорта.
В ликвидации последствий залпового ливня задействовали всю водооткачивающую технику подрядчиков. Кроме того, власти города обратились в МЧС за дополнительной техникой.
По словам замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Бориса Горгулова, после того, как в Краснодаре с 20 по 23 июля ввели режим повышенной готовности, в городе круглосуточно дежурили восемь единиц техники для откачки воды. Спецмашины начали работать сразу после поступления первой информации о подтоплении. Сейчас к работам присоединились еще четыре мотопомпы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В результате сильного дождя частично подтопило более 20 улиц в разных районах города,в частности перекрестки улиц Дзержинского и Гастелло, Коммунаров и Постовой, Северной и Ломоносова, Суворова и Ставропольской, Северной и Коммунаров, Красной и Головатого, мост на улице Вишняковой, а также улица Московская в районе ТЦ «Магнит».
В первую очередь спецтехника начала откачивать воду на Московской, Вишняковой и на перекрестке на Мира и Октябрьской.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что вакуумные машины займутся откачкой воды по следующим адресам:
- 1 линия поймы реки Кубань, 108
- улица Олега Кошевого, 12
- улица Речная
- улица Дачная, 358
- улица Путевая, 5
- улица Вишняковой
- перекресток улиц Северной и Ломоносова
- перекресток улиц Герцена и Северной
- перекресток улиц 40 лет Победы и Российской
- улица Чапаева, 98
- улица Гудимы, 21
- улица Достоевского, 26
- улица Аэродромная
- перекресток улиц Красной и Северной
- улица Московская
- перекресток улиц Герцена и Атарбекова
- перекресток улиц Октябрьской и Мира
- перекресток улиц Дзержинского и Гастелло
Сейчас идет поиск дополнительной техники для работы на проблемных участках, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214‑33‑36 или 112.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани с 20 по 23 июля объявили экстренное предупреждение по непогоде. В Краснодаре подготовили водооткачивающую технику на случай подтоплений.
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