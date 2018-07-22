В Краснодаре 12 вакуумных машин ликвидируют последствия ливня

Краснодарский край

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В Краснодаре начал работу оперативный штаб по ликвидации подтоплений после сильного дождя, который прошёл в городе днем 22 июля

По данным Краснодарского гидрометцентра, в период с 16:05 до 16:40 в Краснодаре выпало 30 мм осадков. После ливня оказались затопленными несколько улиц в центре Краснодара. Из-за скопившейся воды остановилось движение общественного транспорта.

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Оперативный штаб возглавил мэр Краснодара Евгений Первышов. Он заявил, что первоочередная задача — полностью восстановить движение общественного транспорта. 

В ликвидации последствий залпового ливня задействовали всю водооткачивающую технику подрядчиков. Кроме того, власти города обратились в МЧС за дополнительной техникой. 

По словам замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Бориса Горгулова, после того, как в Краснодаре с 20 по 23 июля ввели режим повышенной готовности, в городе круглосуточно дежурили восемь единиц техники для откачки воды. Спецмашины начали работать сразу после поступления первой информации о подтоплении. Сейчас к работам присоединились еще четыре мотопомпы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате сильного дождя частично подтопило более 20 улиц в разных районах города,в частности перекрестки улиц Дзержинского и Гастелло, Коммунаров и Постовой, Северной и Ломоносова, Суворова и Ставропольской, Северной и Коммунаров, Красной и Головатого, мост на улице Вишняковой, а также улица Московская в районе ТЦ «Магнит». 

В первую очередь спецтехника начала откачивать воду на Московской, Вишняковой и на перекрестке на Мира и Октябрьской.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что вакуумные машины займутся откачкой воды по следующим адресам:

  • 1 линия поймы реки Кубань, 108
  • улица Олега Кошевого, 12
  • улица Речная
  • улица Дачная, 358
  • улица Путевая, 5
  • улица Вишняковой
  • перекресток улиц Северной и Ломоносова
  • перекресток улиц Герцена и Северной
  • перекресток улиц 40 лет Победы и Российской
  • улица Чапаева, 98
  • улица Гудимы, 21
  • улица Достоевского, 26
  • улица Аэродромная
  • перекресток улиц Красной и Северной
  • улица Московская
  • перекресток улиц Герцена и Атарбекова
  • перекресток улиц Октябрьской и Мира
  • перекресток улиц Дзержинского и Гастелло

Сейчас идет поиск дополнительной техники для работы на проблемных участках, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214‑33‑36 или 112. 

Как сообщали Юга.ру, на Кубани с 20 по 23 июля объявили экстренное предупреждение по непогоде. В Краснодаре подготовили водооткачивающую технику на случай подтоплений.

Евгений Первышов Краснодар Общественный транспорт Погода Стихийные бедствия Транспорт
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