В Анапе во время ливня произошел камнепад. Пострадала женщина

Краснодарский край

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В Анапе ночью 23 июля произошел ливень, который спровоцировал камнепад

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«С 3:20 до 4:00 на курорте выпало 50 мм осадков. Такой показатель позволяет отнести ливень к опасным метеорологическим явлениям. Дождь спровоцировал камнепад. В результате пострадала одна женщина. Она обратилась в больницу, где ей оказали медицинскую помощь», — рассказал порталу Юга.ру начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы Сергей Семерков.

Он добавил, что заявок о подтоплениях не было. Объекты инфраструктуры не пострадали.

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Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае до 26 июля метеорологи ожидают ливни с грозами.

Днем 22 июля в Краснодаре примерно за полчаса выпало 30 мм осадков, в результате оказались подтопленными более 20 участков улиц. Движение общественного транспорта было частично приостановлено. Изначально на улицах города работало 12 спецмашин.

Вечером восстановили движение троллейбусов на улицах Октябрьской и Мира. За ночь устранили последствия подтоплений на 47 участках.

Анапа Стихийные бедствия
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В Анапе во время ливня произошел камнепад. Пострадала женщина

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