В Анапе во время ливня произошел камнепад. Пострадала женщина

В Анапе ночью 23 июля произошел ливень, который спровоцировал камнепад

«С 3:20 до 4:00 на курорте выпало 50 мм осадков. Такой показатель позволяет отнести ливень к опасным метеорологическим явлениям. Дождь спровоцировал камнепад. В результате пострадала одна женщина. Она обратилась в больницу, где ей оказали медицинскую помощь», — рассказал порталу Юга.ру начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы Сергей Семерков.

Он добавил, что заявок о подтоплениях не было. Объекты инфраструктуры не пострадали.